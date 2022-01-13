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PFDK, İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi

PFDK, İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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