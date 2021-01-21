Diagne'ye 2 maç ceza
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Diagne'ye 2 maç ceza

21.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:45
Diagne'ye 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza verdi. Ayrıca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinde Montero'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mbaye Diagne'ye 2 maç men cezası verildi. Ayrıca Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar sonrasında PFDK'ya sevk edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verildi. PFDK kararları şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın, 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, protokol listesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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