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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray'a Gaziantep FK maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 12 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
26.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:00

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray'a Gaziantep FK maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 12 bin TL para cezası verdi. Kurulu ayrıca, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da Göztepe maçındaki saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezasına çarptırdı. 

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların kararının daha sonra verileceği belirtilirken, kurula sevk edilen isimlerin tedbirlerinin devamına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle: "1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi ÖNDER AKDOĞAN'ın, 19.06.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yanıcı-patlayıcı madde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, oyuncu değişiklik tabelasında lig ismi ve lig logosunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 22.06.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,6- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi CUMALİ DAĞHAN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi CUMALİ DAĞHAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi SİNAN PEKTAŞ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi BATUHAN GÖKBULUT'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi SAFİ NAFİ BÜKER'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,7- HATAYSPOR Kulübünün, 19.06.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma geliş ile müsabaka isim listesi ve lisansların teslim edilmesine ilişkin olarak zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,8- ALTAY Kulübünün, 21.06.2020 tarihinde oynanan ALTAY-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,10- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,11- GİRESUNSPOR Kulübünün, 23.06.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,12- BOLUSPOR Kulübü hakkında, 21.06.2020 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ALTINORDUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,13- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU, idarecileri FATİH GÖÇMENOĞULLARI ve MUHAMMET ABDÜLKADİR AK hakkında, 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, Hukuk Müşavirliğince FDT'nin 83. maddesi uyarınca koyulan idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddi ile idari tedbir kararının DEVAMINA,

14- TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU, idarecileri EMİN KAHRAMAN, YUSUF HAYIRLIOĞLU ve ERTUĞRUL DOĞAN hakkında, 22.06.2020 tarihinde Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, Hukuk Müşavirliğince FDT'nin 83. maddesi uyarınca koyulan idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddi ile idari tedbir kararının DEVAMINA, karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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