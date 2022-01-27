PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a Trabzonspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin TL, saha olayları nedeniyle 64 bin TL para cezası ve belirli tribünlerde maçı takip edenlere ise bloke cezası verdi. PFDK ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Yann Karamoh'u ise 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu YANN DORGELES ISAAC KARAMOH'ın, 22.01.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor