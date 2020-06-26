HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

PFDK'dan Galatasaray'a 12 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 12 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Galatasaray'a 12 bin TL para cezası
26.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:30

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 12 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. 21 Haziran Tarihinde Galatasaray ile Gaziantep maçında yaşanan olaylar sebebiyle Galatasaray, PFDK'ya sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sarı-kırmızılılara 12 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

"Denizlispor Kulübü'nün, 20.06.2020 tarihinde oynanan Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yanıcı-patlayıcı madde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kayserispor'un, 20.06.2020 tarihinde oynanan Kayserispor-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, oyuncu değişiklik tabelasında lig ismi ve lig logosunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 21.06.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Gaziantep Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor'un, 22.06.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor-Çaykur Rİzespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Yeni Malatyaspor'un, 20.06.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Spor
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Spor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi Spor
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Spor
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Spor
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Spor
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Alper Ulusoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Manisa
Şu an buradasınız: PFDK'dan Galatasaray'a 12 bin TL para cezası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 19:58:50. #1.15#
title