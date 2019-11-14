PFDK'dan Fenerbahçeli Isla ve Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak'a 2 maç ceza

14.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:55

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Isla ve Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkadir Parmak'a 2 maç ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Fenerbahçe'nin 08.11.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kale Arkası E ve Maraton üst H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Isla'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın 09.11.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka 4. hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 09.11.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 10.11.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt J, kuzey kale arkası üst D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu doğu alt tribün J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Abdülkadir Parmak'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Mehmet Yiğit Alp'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Sertaç Güven'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyasppor Fernandes'in, 10.11.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor sporcusu Utku Şen'in 10.11.2019 tarihinde oynanan Keçiörengücü - Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

İstanbulspor sporcusu Ali Aytemur'un 09.11.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor - Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurulumuza sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada İstanbulspor antrenörü Fırat Gül'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük görevlisi Furkan Güzel'in 09.11.2019 tarihinde oynanan Altay - Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

Kaynak: İHA