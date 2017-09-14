Pfdk'dan Fenerbahçe'ye Tribün Kapatma Cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’ye Ülker Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşanan saha olaylarından dolayı Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilere 1 maç men ve 100 bin TL ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Ülker Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşanan saha olaylarından dolayı Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilere 1 maç men ve 100 bin TL ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.09.2017 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:
"Kayserispor Kulübü'nün, 09.09.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Atiker Konyaspor Kulübü'nün, 09.09.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, yayın yetki belgesi olmadan müsabakayı telefon bağlantısı ile sesli olarak yayınlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Gençlerbirliği Kulübü'nün, 10.09.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gençlerbirliği Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Akın Çorap Giresunspor Kulübü'nün, 10.09.2017 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C,D ve Kapalı Dağ A, Kapalı Dağ B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Altınordu sporcusu Erdoğan Yeşilyurt'un, 09.09.2017 tarihinde oynanan Altınordu - Çaykur Rizespor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
MKE Ankaragücü Kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın, 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Balıkesirspor BALTOK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL