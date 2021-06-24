PFDK'dan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a ihtar cezası
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PFDK'dan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a ihtar cezası

PFDK'dan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a ihtar cezası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'ye, futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'ye, futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası verdi. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GAZİANTEP FK A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,4- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,5- DENİZ TÜRÜÇ hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 17/1-c maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,6- HÜSEYİN BUĞRA COŞKUN'un, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,7- AKHİSARSPOR Kulübü başkanı EVREN ÖZBEY hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,8- AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi SERHAT ÖZBEY hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,9- ABDUL SAMET SÜNER hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/2. ve 19. maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,10- Bölgesel Yardımcı Hakem ÖMER SARI'nın, yanıltma eylemi nedeniyle FDT'nin 48. maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MUSTAFA GÜL'ün, PFDK'nın 20.04.2017 tarih, 2016-2017/961E/580 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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