PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşananlardan dolayı sarı kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi 30 bin TL, teknik direktör Fatih Terim'e ise tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile çift sarı kart görmesi nedeniyle 5 maç men cezası ile 29 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK'nın kararları şu şekilde:

"AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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