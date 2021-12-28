PFDK'dan Caner Erkin'e 3 maç ceza

Ahmet Çalık 2 maçlık cezaya çarptırıldı

Adil Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Caner Erkin'e 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası verdi.

6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi YUNUS AKBULUT'un, 23.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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