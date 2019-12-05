PFDK'dan birçok kulübe para cezası

05.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:00

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 29.11.2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 30.11.2019 tarihinde oynanan Göztepe -Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 30.11.2019 tarihinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası misafir C, D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor hakkında, 30.11.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına

Konyaspor Kulübü hakkında, 30.11.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportajlara yayıncı kuruluş sorumlusu tarafından belirlenen listede bulunmayan futbolcunun katılmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Denizlispor Kulübü'nün, 01.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 01.12.2019 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanan Trabzonspor -Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt J ile kuzey kale arkası alt J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt VIP platinum C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'in, 01.12.2019 tarihinde oynanan Giresunspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor'un, 30.11.2019 tarihinde oynanan Adanaspor -Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney maraton üst E, F, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adanaspor'un, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübü'nün, 30.11.2019 tarihinde oynanan Adanaspor -Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey kale arkası D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Boluspor Kulübü Teknik Sorumlusu Osman Özköylü'nün, 01.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor-Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor FK antrenörü Mustafa Dalcı'nın, 30.11.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor FK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu hakkında, 02.12.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Hatayspor TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü antrenörü Ali Tandoğan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü antrenörü Recep Biler'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

Kaynak: İHA