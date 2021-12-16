PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Yukatel Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Göztepeli Halil Akbunar'ı da Çaykur Rizespor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 maç ile cezalandırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu HALİL AKBUNAR'ın, 11.12.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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