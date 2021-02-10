PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası
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PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası

10.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:21
PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde:   "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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