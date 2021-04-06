PFDK'dan Alpaslan Öztürk'e 1 maçtan men, Erol Kaynar'a para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PFDK'dan Alpaslan Öztürk'e 1 maçtan men, Erol Kaynar'a para cezası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
PFDK'dan Alpaslan Öztürk'e 1 maçtan men, Erol Kaynar'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'e "rakibe hakaret" nedeniyle 1 maçtan men cezası, Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'a da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'e "rakibe hakaret" nedeniyle 1 maçtan men cezası, Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'a da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ALPARSLAN ÖZTÜRK'ün, 03.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi EROL KAYNAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Haydar Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Semiramis Pekkan
Spor Diego Cenk Tosun Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PFDK'dan Alpaslan Öztürk'e 1 maçtan men, Erol Kaynar'a para cezası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:50:46. #1.16#
title