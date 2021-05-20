PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti, Arda Turan'a ihtar cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye talimatlara aykırılık nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye talimatlara aykırılık nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Kurul, Galatasaraylı Arda Turan'a da sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle ihtar cezası verilmesi kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

"1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.05.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. hakkında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, mensuplarının stadyum yerleşim planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamaları, oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrası protokol tribününde bulunan mensuplarının akredite edilmediği yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrası Delegasyon 2 ve 3'te bulunan mensuplarının akredite edilmedikleri yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının basın toplantısı esnasında toplantı odasına girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GALATASARAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı