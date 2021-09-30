PFDK'dan Adana Demirspor'a para cezası

GAZİANTEP (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a Gaziantep FK maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi METİN KORKMAZ hakkında, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda bulunmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA" karar verilmiştir."

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