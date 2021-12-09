PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Trabzonspor, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'a para cezası verdi.

Galatasaray, Altay maçında flaş röportajların 30 dakika içinde tamamlanmaması nedeniyle 150 bin TL, aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ise 32 bin TL para cezası aldı. Trabzonspor ise Adana Demirspor maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle 150 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca; Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası aldı. Atakaş Hatayspor'a ise Eyüpspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi.

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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