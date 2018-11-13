PFDK'dan 3 Maç Daha Ceza Alan Fatih Terim'in Kaçıracağı Maçlar Belli Oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı derbi sonrası Fatih Terim'e verilen 7 maçlık cezaya 3 maç daha ekledi. Galatasaray, Türkiye Kupasında turu geçerse Fatih Terim, kalan 9 maçlık cezasının 5'ini lig maçlarında, 4'ünü kupa maçlarında çekmiş olacak.
PFDK, olaylı derbi sonrası Fatih Terim'e verilen 7 maçlık cezaya 3 maç daha ekledi. Kayserispor maçında yer almayan Terim, böylelikle 9 maç daha takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında olmayacağı maçlar da netleşti.
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA YOK
Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir(D) ve Sivasspor maçlarında sahadaki yerini alamayacak olan Terim, kupada da 5. Turda takımını yalnız bırakacak.
ASLAN KUPADA TUR ATLARSA, CEZAYI KUPA MAÇLARINDA ÇEKECEK
Galatasaray, kupada tur atlarsa Fatih Terim, son 16 turunda da cezalı olacak. Ancak Galatasaray turu geçemezse, Terim bu cezaları Ankaragücü ve Göztepe maçlarında çekecek.
YORUMLAR (19)
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ADAMA EBEDI BOYKOT CAKSAYDIN EY YALAKA FEDERASYON.... ADAMMI GIRTLAKLADI BUNLAR.... Sizin HAKKINIZDAN AZIZ YILDIRIM GELIYORMUS Meger... FEDERASYON BASKANI MIRAS KALAN MEDYANIN BASINA Dön. MAKAMA NE FIZIK OLARAK Ne KIMYA OLARAK YAKISMIYORSUN... SAKIN TAHKIM KURULU KARARI PALAVRASINA SARILMA....YILANIN BASI SENSINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Defolun gitsin diyeceğim o zaman da yalakaları bizi Fenerli olmakla suçluyorCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırİNADINA CİM BOM İNADINA ADALET: ÖYLESİN KUŞ KARDEŞ ÖYLE OLMASAN ONURLU OLURDUN DÜNYANIN ŞAMPİYONLUĞUNU UEFAYI SÜPERKUPAYI TÜRKİYE KUPALARINI SAYISIZ KEZ KAZANDIRAN HAYATI BOYUNCA ADANA SPOR VE GALATASARAYDAN BAŞKA YERDE TOP OYNAMAYAN TEKNİK ADAMLIĞINDA BİLE TÜRKİYEDE EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK ADAM 14 3 SEFER TÜRKİYEYİ AVRUPA ŞAMPİYONASINA GÖTÜREN ADAM TÜRKİYEDEN ÇIKIP MİLAN FİORENTİNA GİBİ KULUPLERDE TEKNİK ADAMLIK YAPAN SADECE GALATASARAY TEKNİK ADAMI DEĞİL İYİ BİR GALATASARAYLIDIR. . . . . SENDE ASKERLİĞNİ BEDELLİ YAPMIŞ KUŞSUN3 1 Yayından Kaldır
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santrafor bölgesine transfer olarak isviçre liginden cedric ıtten beğendiğim bir oyuncu 21 yaşında st. gallen takımında oynuyor. isviçre liginde geçen sezonun maçlarını izlerken bir oyuncu daha dikkatimi çekti matheus cunha araştırdım sezon başında leipzige 15 milyon euraya transfer olmuş. matheus cunha kadar olmasa da cedric ıttende iyi bir oyuncuCevap Yaz Yayından Kaldır
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kına yakın hepiniz bir olun biz tek yeteriz sizlereCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır