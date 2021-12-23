PFDK'dan 3 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'e para cezası verdi.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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