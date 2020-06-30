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PFDK ceza yağdırdı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldıTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiTrabzonsporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini,...

PFDK ceza yağdırdı
30.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:30

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

Trabzonsporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildi

İSTANBUL,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar sonrasında cezalar belli oldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü saha olayları sebebiyle 24 bin TL ile cezalandırılırken, Başkan Hasan Çavuşoğlu'na ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 TL para cezası verildi.Trabzonspor Kulübü ise saha olayları nedeniyle 60 bin TL para cezası alırken Başkan Ahmet Ağaoğlu, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 55.5 bin TL ile cezalandırıldı. Kurul ayrıca, Trabzonsporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şeklide:  1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi FATİH GÖÇMENOĞULLARI'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET ABDÜLKADİR AK'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. futbolcusu SEYEDMAJID HOSSEINI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


Kaynak: DHA

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