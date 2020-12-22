PFDK, Bursaspor Kulübü'ne ihtar cezası verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PFDK, Bursaspor Kulübü'ne ihtar cezası verdi

22.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:45
PFDK, Bursaspor Kulübü'ne ihtar cezası verdi

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup etmesinin ardından futbolcuların saha içinde fotoğraf çektirmesine PFDK'dan ihtar cezası geldi.

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup etmesinin ardından futbolcuların saha içinde fotoğraf çektirmesine PFDK'dan ihtar cezası geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi deplasmanda 5-4 mağlup eden Bursaspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ihtar cezası verdi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PFDK, Bursaspor Kulübü'ne ihtar cezası verdi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:45:22. #1.14#
title