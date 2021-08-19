PFDK, Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi
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PFDK, Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi

PFDK, Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 15.08.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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