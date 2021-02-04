PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi

04.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:42
PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi.

Siyah-beyazlı takımın antrenörlerinden Gürsoy Yalçın ise müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Kurul, Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 58 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 12 bin lira para cezası verdi.

Bu arada kurul, Antalyaspor Kulübünün, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta ikinci sarının ardından kırmızı kart gören oyuncusu Veysel Sarı'nın cezai uygulamasının kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un futbolcusu Simon Zenke'ye 2 maç men cezası verirken, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Yılport Samsunspor idarecisi Soner Soykan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para, Royal Hastanesi Bandırmaspor oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'a ise 2 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildi.

Ayrıca Menemenspor 12 bin, Yılport Samsunspor ise 4 bin 500 lira para cezası aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:04:45. #1.14#
title