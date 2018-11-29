PFDK, Beşiktaş'a 110 Bin Lira Para Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 110 bin lira para cezası verdi.
PFDK, Beşiktaş'a 110 bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
ALİ NAİBİ'YE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
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KOMİKSİN TFF. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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EFENDİ BJK PEHCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vay bee. Pfdk mali açıdan zor durumda olan kulüplerimize gerçekten çok yardım ediyor. böyle devam aynen devam. yakında Andorra milli takımı olacağız. bunun hesabını kim verecek peki. onu da söyleyeyim. onu da biz vereceğiz. yine teknik direktör kovulacak ve tonla tazminat ödenecek. Peki ya Tüpçü! tabi ya monarşinin başı. ona laf yok. sınırsız özgür olan tek kisi o.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TÜPCÜ bjk den borcunu taksitle aliyor bunada ceza diyorlar eger yersenizCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ A. Ş. ''nin, 25. 11. 2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A. Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110. 000. -TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT''nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilCevap Yaz Yayından Kaldır