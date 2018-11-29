PFDK, Beşiktaş'a 110 bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ALİ NAİBİ'YE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.