PFDK, Başakşehirli Manuel Da Costa'ya 3 Maç ceza Verdi
PFDK, Başakşehir'in tecrübeli stoperi Manuel Da Costa'ya 3 maç ceza verdi. Da Costa, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir forması giyen Manuel Da Costa'ya 3 maç ceza verdi. Tecrübeli oyuncu, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.
YORUMLAR (3)
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ayıptı yahu . gs kollandığı halde şampiyon falan olamaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tff gs için devereye girmiş. rakiplerine bir önceki hafta ceza verip gs karşısında güçsüzleştirme çabaları bunlar. utanmadan ağlarlar bi de. bu hafta rize nin buz gibi golünü yediler. gs 1 puanı tff verdi resmenCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırHIRBO: ELİNİ AÇMIŞ KALECİYİ PERDELİYOR DÜNYANIN HER YERİNDE O FAULDÜR BİZİM BURDAKİ BAZI HAKEMLER ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN GOL DİYO ERMAN HOCA FAUL DEDİ ONA YA GSNİN SON DAKİKADA VERİLMEYEN PENALTISINI NE DİYCEKSİN ONUDA KONUŞSANA TÜM ESKİ HAKEMLER PENALTI DEDİ SEN ESAS İLK ÖNCE BAŞAKŞEHİRİN MEMLEKETİN ADANAYA ATTIĞI UYDURUK PENALTIYI DİLE GETİR ADANANIN HAKKINI SAVUN SONRA DİĞERLERİNİ SAVUNURSUNYayından Kaldır