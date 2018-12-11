PFDK, Başakşehirli Manuel Da Costa'ya 3 Maç ceza Verdi

HIRBO:

ELİNİ AÇMIŞ KALECİYİ PERDELİYOR DÜNYANIN HER YERİNDE O FAULDÜR BİZİM BURDAKİ BAZI HAKEMLER ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN GOL DİYO ERMAN HOCA FAUL DEDİ ONA YA GSNİN SON DAKİKADA VERİLMEYEN PENALTISINI NE DİYCEKSİN ONUDA KONUŞSANA TÜM ESKİ HAKEMLER PENALTI DEDİ SEN ESAS İLK ÖNCE BAŞAKŞEHİRİN MEMLEKETİN ADANAYA ATTIĞI UYDURUK PENALTIYI DİLE GETİR ADANANIN HAKKINI SAVUN SONRA DİĞERLERİNİ SAVUNURSUN