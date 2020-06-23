PFDK, Ali Koç'a ceza vermedi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir."

Kaynak: DHA