PFDK; Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi

03.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı kurul; Adanaspor'a 10, Altay'a 22 ve Bursaspor'a 30 bin lira para cezası uyguladı.

PDFK, ayrıca Adanasporlu futbolcu Eren Keleş'in rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA