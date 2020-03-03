PFDK; Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı kurul; Adanaspor'a 10, Altay'a 22 ve Bursaspor'a 30 bin lira para cezası uyguladı.
PDFK, ayrıca Adanasporlu futbolcu Eren Keleş'in rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.
Kaynak: AA