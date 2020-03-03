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PFDK; Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi.

03.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:46
PFDK; Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve 'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı kurul; Adanaspor'a 10, Altay'a 22 ve Bursaspor'a 30 bin lira para cezası uyguladı.

PDFK, ayrıca Adanasporlu futbolcu Eren Keleş'in rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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