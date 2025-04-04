Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından PFDK sevklerini açıkladı. Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası ağır olurken, Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho başta olmak üzere sevek edilen isimleri bekleyen cezalar da belli oldu. PFDK 44'üncü madde nedir? TFF 44. madde nedir?

PFDK 44'ÜNCÜ MADDE NEDİR?

Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Mourinho'nun yanı sıra aynı maddeden ceza alacak isimler ise Mert Hakan Yandaş, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay.

44. MADDENİN CEZASI 5-10 MAÇ MEN

Söz konusu dört isim 5-10 maç arası men cezası alabilir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den 225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.