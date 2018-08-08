Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalde Ele Alınacak

"Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", 26-29 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar sahilinde yapılacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festival ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda Kırkpınar Havaalanı mevkisinde alt drenaj kanalları çalışmalarını tamamlayan Sapanca Belediyesi'ne bağlı ekipler, düzenleme ve çim ekimi için zemin çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştirilecek festivale ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

SATSO'daki toplantıda, Bursa, Yalova, Antalya, Balıkesir, İzmir, İstanbul ve Konya gibi illerin yanı sıra yurt dışından katılımcıların da yer alacağı festivalle ilgili gelinen son durum değerlendirildi.

Festival alanının sektör için en uygun şartlarda dizayn edilerek katılımcıların sergileme alanları oluşturmalarına yönelik istişarelerde bulunulan toplantıda, festival tarihine kadar tamamlanması gereken çalışmalarla ilgili görev dağılımları gerçekleştirildi.

"Festivalin sürekliliğini sağlamak önemli"

Toplantıda konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, festivalin "Sakarya, süs bitkiciliğinin ve fidan yetiştiriciliğinin adresidir." algısını oluşturmak ve dış mekan süs bitkiciliğinin merkezinin Sakarya olabilmesi için atılan güçlü ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu anlamda ilki gerçekleştirilecek etkinliğin sürekliliğini sağlamanın önemine vurgu yapan Balkanlıoğlu, "Bu tür fuar ve festivaller, dünyaya açılmak açısından önemli. Sakarya'nın geleceği için de süs bitkiciliği önemli." diye konuştu.



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da kentin dış mekan süs bitkisi üretimi konusunda önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Festival bunun en güzel örneği ve kanıtı olacaktır. Sakarya'nın dış mekan süs bitkiciliği sektörü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın illerde açmayı planladığı millet bahçelerini ağaçlandırmaya talip olacak şekilde de iddialı ve potansiyeli güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ yetkilileri ile organizasyon görevlileri katıldı.