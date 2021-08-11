Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümleri ile Ortak Hazırlanan Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Açılmıştır...

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama bölümleri ile ortak hazırlanan çok disiplinli 'Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı' açılmıştır.