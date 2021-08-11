Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümleri ile Ortak Hazırlanan Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Açılmıştır...
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Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümleri ile Ortak Hazırlanan Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Açılmıştır...

Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümleri ile Ortak Hazırlanan Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Açılmıştır...
Habermetre - Haberler | Toplum

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama bölümleri ile ortak hazırlanan çok disiplinli 'Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı' açılmıştır.

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama bölümleri ile ortak hazırlanan çok disiplinli 'Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı' açılmıştır. Bu programa başvuracak kişiler ilgili bölümlerden detaylı bilgiye ulaşabilir.

Kaynak: Habermetre

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Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümleri ile Ortak Hazırlanan Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Açılmıştır... - Haberler
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