Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz
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Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz

11.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:33
Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada toprakla buluşan mevsimlik çiçekler ile Bilecik güzelleşiyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada toprakla buluşan mevsimlik çiçekler ile Bilecik güzelleşiyor.

Bilecik'in birçok bölgesinde faaliyetlerini sürdüren ekipleri, Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Saat Kulesi başta olmak üzere birçok noktada mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu. Uzun bir süredir devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bakımsız hale gelen orta refüjler, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları ile güzelleşiyor. Sulama hattı çekilen orta refüjler daha sonra yapılacak peyzaj düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulacak. - BİLECİK

Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz
Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz
Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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