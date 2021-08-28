Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
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Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor

Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da deri tulumlara doldurulan peynirler, 5 ay boyunca mağarada olgunlaştırılıyor.

Konya'da deri tulumlara doldurulan peynirler, 5 ay boyunca mağarada olgunlaştırılıyor. Mağarada olgunlaşan peynirler farklı bir lezzete kavuşuyor.

Konya'nın Meram ilçesi Kızılören Mahallesinde bulunan mağaraya Haziran ayı başında mahalleli ve çevre mahallelerden gelenler tarafından yaklaşık 50 tona kadar tulum peyniri getirilerek olgunlaşması için bırakılıyor. Yaklaşık 150 gün mağarada kalan peynirler, mağaradaki hava koşullarında olgunlaşıyor.

Bu geleneğin kendilerini bildiklerinden beri yapıldığını anlatan Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, "Yüz yıllara dayanıyor bizim dedelerimiz ninelerimiz başlatmış bu geleneği, şimdi günümüze kadar gelmiş durumda. Günümüzde ise vatandaşlar peynirini tuluma ve istediği kaplara basarak buraya getirir. Haziran ayında getirilen peynirler Ekim ayının sonunda çıkartılır" dedi.

"Kendi mahallemizden ve çevre mahallelerden peynir getirirler"

Muhtar Atar, "Burası soğuk hava deposu bildiğimiz. Dolaptan daha iyi ve daha organik. Sağlıklı olduğunu biliyoruz. Mağaranın içi organik olarak çok soğuk. Kışın sıcak olur burası, yazın ise oldukça soğuk olur. Mağaraya bini geçkin tulumlarda peyniri getirirler. 5 kilodan 50 kiloya kadar basılan peynir buraya getirerek bırakıyorlar. Herkes ihtiyacı kadar kullanacağı peyniri getirir. Kızılören Mahallemiz başta olmak üzere ve çevre mahallelerden de peynir getirenler oluyor. Sezonunda 5 veya 6 ay boyunca burada peynirler durur" şeklinde konuştu.

Haziran ayında tulum peynirini mağaraya bırakan Mehmet Ali Bardakçı da "Bu yıl hayvanlardan sütümüzü sağan olmadığı için fazla peynir yapamadık. Buradaki peynirin özelliği burada bekleyen keçi tulukların acı suyu olur bunları süzüyor. Burada bu peynirlerin kaynama dediğimiz işlemler olur. Peynir bu sayede tam olgunlaşmış olur. Buranın farklı bir özelliği var, biz şimdi burada biraz daha durursak üşümeye başlarız. Burası peynire farklı bir tat katıyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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