Peynircioğlu Deresinde ezber bozan ıslah projesi
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Peynircioğlu Deresinde ezber bozan ıslah projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi'nin kıyı'kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturuyor.

Peynircioğlu Deresinde ezber bozan ıslah projesi
17.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi'nin kıyı'kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturuyor. Büyükşehir, Peynircioğlu Deresini İzmirliler için çekim merkezi haline getirmeye hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küresel iklim kriziyle mücadelesi sürüyor. Avrupa Birliği'nin "HORIZON 2020" programı kapsamında hazırlanan ve 2,3 milyon avroluk hibe alınan "Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler" projesinin uygulamalarından biri de Mavişehir'de hayata geçiriliyor. Peynircioğlu Deresi'nin kıyı'kesimi ile Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturuluyor. Geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlanıyor hem de dere çevresinde yaklaşık 40 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuluyor. 11 milyon 349 bin TL'ye mal olan çalışmalar önümüzdeki Ağustos'ta tamamlanacak. Peynircioğlu Deresi'nin kenarı İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği alan haline gelecek.

Neler yapıldı?

Derenin etrafında 15 bin metrekaresi karbon tutan bitkilerden oluşmak üzere 40 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuluyor. Proje kapsamında alana Akdeniz iklimine uygun 950 ağaç dikildi, 200 bin adet çalı ve yer örtücünün dikim işlemi devam ediyor. 800 metre uzunluğundaki derenin her iki tarafındaki beton yüzeylerin bir kısmı kaldırılarak toprak taşıyıcı sistem oluşturuldu. Bu bölümlere 16 bin adet kazayağı bitkisi dikildi. Dere kenarlarının daha da yeşillenmesi için önümüzdeki günlerde toprağa tohum ekilecek. Çeşitli bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında 5 adet ahşap güneşlenme terası, 6 adet ahşap uzanma ünitesi ve oturma birimleri oluşturuldu. Alana polen toplamak için uzun yol kat eden arıların ve böceklerin dinlenmesine olanak sağlayacak 10 polinatör (böcek evi) de yerleştirildi.

Deredeki taşkın riskini azaltmak için yağmur suyunun yeraltına karışmasını sağlayacak geçirimli 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı. Ayrıca doğal malzeme olan kiremit irmiğinden 500 metrelik koşu yolu oluşturuldu. Derenin içine hem suyun oksijen almasını sağlayıp kirlenmesini önleyecek hem de güzel bir görünüm sağlayacak fıskiyeler yerleştirildi. 6 adet uzanma ünitelerinin arkasında 90 metrekarelik meyve duvarı da oluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi alanda çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

AB'nin en yüksek bütçeli hibe programı

Avrupa Birliği'nin en yüksek bütçeli hibe programı olan HORIZON 2020 kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Doğa Esaslı Çözümler" projesi 2017'de 39 uluslararası proje arasından seçilerek 2,3 milyon Euro hibe almaya hak kazandı. Böylelikle İzmir, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Valladolid şehirleriyle birlikte öncü ve uygulayıcı şehir oldu. Proje, Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlasına kadar olan bölgeyi içeriyor. Bu bölgede karbon salımını azaltmak, bioçeşitliliği artırmak, yoğun kentleşmenin getirdiği hava sıcaklığını düşürmek, yeşil alan miktarını artırmak, sel–taşkın riskini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya konacak model İzmir için rehber olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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