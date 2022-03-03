PEYNİR VE ZEYTİN FUARI KAPILARINI AÇTI

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerindeki peynir ve zeytin üreticileri, İstanbul'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen peynir ve zeytin fuarında bir araya geldi. 4 gün devam edecek fuarda mağaralarda bekletilen tulum peynirlerinden, 26 aylık kaşar peynirlere kadar onlarca peynir çeşidi tanıtıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde peynir ve zeytin üreticiliği yapanlar, Yenikapı Kadir Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen peynir ve zeytin fuarında bir araya geldi. Her bölgenin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar 4 gün devam edecek. İstanbulluların ilgi gösterdiği fuarla ilgili konuşan ve özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Huriye Zafera, "Bütün yerel üreticiler, kooperatifler, Manyas kelle peyniri var. Manyas Belediye Başkanı bizzat kendisi gelerek ürünleri tanıtıyorlar. Burada çok özel ürünler var. Bütün İstanbullular buraya gelip görebilir, ürünleri satın alabilirler. Bunun gibi fuarların arttırılmasından yanayım. Ülkemizdeki peynirlerin hepsinin bir arada bulabiliriz" dedi.

Fuarı gezmeye gelenlerden Süleyman Yıldırım ise, "Çok güzel gerçekten. Gezdim, gördüm. Çok güzel peynirler var. Anadolu'nun zenginliklerini görüyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel