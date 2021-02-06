Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu
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Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu

06.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:48
Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada, bagajda, peynir tenekelerinin içerisine gizlenmiş 2 kilo esrar ele geçirildi.

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada, bagajda, peynir tenekelerinin içerisine gizlenmiş 2 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili R.Ç. (28) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan polis ekipleri, kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, otobüsün bagajındaki bir torbaya tepki verdi. Polisin kontrol ettiği torbada, peynir tenekesi içerisine gizlenmiş 2 kilo esrar ele geçirildi. Bagajın sahibi R.Ç. gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheli R.Ç.'nin, ifadesinde, peynir tenekesinin içerisinde esrar olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu
Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu
Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu
Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu
Peynir tenekesindeki 2 kilo esrarı 'Oscar' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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