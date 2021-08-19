Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi

Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası Muratbey, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) farklı kategori ve sektörlerdeki ihracat kayıt rakamlarına göre bölgesel olarak hazırladığı '2020 ilk 100 ihracatçı firma' araştırmasında yer alarak, ihracattaki başarısını tescilledi.

Tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası Muratbey, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) farklı kategori ve sektörlerdeki ihracat kayıt rakamlarına göre bölgesel olarak hazırladığı '2020 ilk 100 ihracatçı firma' araştırmasında yer alarak, ihracattaki başarısını tescilledi.

Pandemi koşullarının beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen, geçtiğimiz yıl son derece başarılı bir dış ticaret performansı gösteren Muratbey Peynircilik, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) iştigal bölgesinde 2020 yılı içerisinde en başarılı ihracatçı firmaların sıralandığı "Bölgesel İlk 100 İhracatçı" listesinde kendisine yer buldu.

Peynir sektöründe uzun yıllar boyunca inovasyona yaptıkları yatırımın ihracat pazarlarında da güçlü bir karşılık bulduğunu anlatan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Halihazırda Ege Bölgesi'nin doğal sütlerinden peynir üreten yerli sermayeli ve milli bir firma olarak; ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor ve bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın en lezzetli peynirlerini, Türkiye çapında 50 bini aşkın noktaya ve dünya çapında 5 kıtaya ulaştırıyoruz. AB ülkelerine ihracat izni alan ilk markalardan biriyiz ve 2018'den beri bu ülkelere peynir ihraç ediyoruz. Ayrıca Amerika, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu, Balkan ülkeleri, Yeni Zelanda ve Çin gibi birçok ülkeyi Muratbey'in lezzetli peynirleriyle buluşturuyoruz. Muratbey olarak Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımıza hız veriyor, sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Özel peynirler kategorisinde lider konumda

"Özel Peynirler" kategorisinde Türkiye'de pazar lideri olarak 300'ün üzerinde ürün çeşidine sahip olduklarını anlatan Necmi Erol, pandemi döneminde toplumun bağışıklığını güçlendirme misyonuyla inovatif ürünlere imza attıklarını söyledi. Erol, "2020'de baş gösteren COVID-19 salgını karşısında toplum sağlığını destekleyecek çalışmalara odaklandık. Tüketicilerin bağışıklığını desteklemek amacıyla D vitaminiyle zenginleştirilmiş şekil şekil peynirimiz Misto'yu ve Muratbey Plus serisi peynirlerimizi sağlıklı yaşamı desteklemek üzere geliştirdik. Bu ürünlerimizin 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Bu da 2 yaş üzeri tüm bireyler için günlük D vitamini ihtiyacının %33'ü demek" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi
Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi
Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu
Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Hande Yener Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Peynir ihracatının yıldızı Muratbey, DENİB ilk 100 listesine girdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:00:40. #1.14#

title