Peynir ihracatının önde gelen firması, global marka yolculuğunda Turquality gücü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Peynir ihracatının önde gelen firması, global marka yolculuğunda Turquality gücü

Peynir ihracatının önde gelen firması, global marka yolculuğunda Turquality gücü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Peynir ihracatının yıldızı, Türkiye'nin dünyada benzeri olmayan markalaşma programında, Turquality seviyesine yükseldi.

Peynir ihracatının yıldızı, Türkiye'nin dünyada benzeri olmayan markalaşma programında, Turquality seviyesine yükseldi. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Türk ekonomisine ve katma değerli ürün ihracatına sağladığımız destek her geçen gün artarak devam ederken bu program sayesinde uluslararası alanda rekabet gücümüzü çok daha iyi yerlere taşıyacak olan birçok kazanımı elde etmiş olacağız" dedi.

Türkiye'nin tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası dünya çapında 5 kıtaya gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam ederken, ülkemizin en prestijli Destek Programında "Turquality" seviyesine yükseldi. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY programına Muratbey olarak kabul edilmenin gururunu yaşıyoruz. TURQUALITY Programı'nın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır. Türkiye genelinde hizmet sektörü de dahil tüm sektörlerden sadece 199 firmanın 211 markasının kabul edildiği Turquality programının 200. firması ve 212. markası olduk. Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ve katma değerli ihracatına sağladığımız katkı ile Turqualıty programında, süt ve süt ürünleri sektöründen de 3. marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Ülkeler, Yeni Fırsatlar

Erol, "Daha önce marka destek kapsamında olduğumuz ve şimdi en süt seviyeye yükseldiğimiz, global rekabet gücümüzü üst noktalara taşıyacak Turqualıty Programı sayesinde operasyonel yapımızda, ihracatta, yüksek katma değer elde etmede, gelişimde ve sürdürülebilirlikte ilerleyecek, ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu destek ve motivasyonla yeni ülkelere daha güçlü girecek ve Türk markası olarak bilinirliliğimizi ve algımızı yukarılara taşıyarak stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerlememizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Marcao Ali Koç Umut Meraş Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Peynir ihracatının önde gelen firması, global marka yolculuğunda Turquality gücü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:55:37. #1.15#

title