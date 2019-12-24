Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı
Haberler » Güncel » Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı - Haber

Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli gözaltına alındı.

24.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:58
Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı

'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda T.A, R.T, M.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler