Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı
Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, bir otomobili kent girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda T.A, R.T, M.K. ve E.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.