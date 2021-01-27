Peynir bidonlarından 15 kilo esrar çıktı
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Peynir bidonlarından 15 kilo esrar çıktı

27.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:39
Peynir bidonlarından 15 kilo esrar çıktı

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun getirdiği peynir bidonları içerisinde 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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