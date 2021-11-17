Peynir bidonlarında uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Bidonların sahibi olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, şehirlerarası otobüs terminalinde bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünden elinde peynir bidonları ile inen ve durumundan şüphelenilen S.Ç. (31), polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphelinin yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken peynir bidonları incelendiğinde 2 parça halinde zulalanmış toplam 100 gram eroin maddesi ve bir parça halinde toplam 9.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç., İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli ' Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ