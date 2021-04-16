Ardahan'da ramazanın ilk cuması Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
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Ardahan'da ramazanın ilk cuması Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı

Ardahan'da ramazanın ilk cuması Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Kültür Sanat

Ardahan'da ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar, camileri doldurdu.

Ardahan'da ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar, camileri doldurdu.

Kentte ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aralıklı olarak saf tuttu.

Yoğun katılımın olduğu Serhat Ulu Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda kişi ise namazını avluda kıldı.

Camiye gelenler namazın yanı sıra Kuan okudu, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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