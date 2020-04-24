Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan
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Şanlıurfa, Güncel, Haber

Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

24.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:34
Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazanın ilk gününü evlerinde geçirdi. Her Ramazan ayında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan Balıklıgöl ise sessizliğe büründü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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