Peygamberler Şehrinde Binlerce Kişi Bayram Namazı İçin Balıklıgöl'e Akın Etti

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da binlerce kişi bayram namazını kılmak için Balıklıgöl platosunda bulunan camilere akın ederek omuz omuza saf tuttu.

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da binlerce kişi bayram namazını kılmak için Balıklıgöl'e akın etti. Balıklıgöl platosunda bulunan camilerde yan yana saf tutan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Camilerde yer bulamayanlar avluda saf tutup namaz kıldı. Devlet protokolü ve kurum amirleri de bayram namazı için Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ni tercih etti. Namazdan sonra ise vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. - ŞANLIURFA