Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu

Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı.

Korona virüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan'ın ardından Bayram namazı sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde kılınabileceği bilgisi üzerine vatandaşlar camilere koştu. Bayram namazını kılmak için yüzlerce vatandaş, erken saatlerden itibaren Balıklıgöl platosunun yolunu tuttu. Burada Dergah Camisinde kurallar çerçevesinde namaz kılan vatandaşlar, daha sonra dualar etti, okunan hutbeyi dinledi. Sosyal mesafe kuralları kapsamında camiye sığmayan çok sayıda vatandaş, yanında getirdiği seccade üzerinde cami avlusunda namazını eda etti. - ŞANLIURFA

Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu
Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Kenan Doğulu Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Peygamberler şehrinde bayram namazı coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 07:25:31. #1.15#

title