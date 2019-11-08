Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusuŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.
Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber Videosu: Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu