ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da kademeli normalleşme süreciyle turizm hareketliği başladı

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, kademeli normalleşme sürecinde turizmde hareketlilik yaşanıyor.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, kademeli normalleşme sürecinde turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Kademeli normalleşme döneminde çok sayıda yerli ve yabancı turist, şehrin simgelerinden Balıklıgöl Yerleşkesi'ni, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti'yi ziyaret ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kentin, bünyesindeki değerleriyle gelen misafirleri cezbettiğini belirtti.

"Beklentimiz 3 milyon turist ağırlamak"

Beyazgül, tarihi mekanları restore ettiklerini, yaptıkları ışıklandırmalarla hem gündüz hem de gece buraların gezilebildiğini dile getirerek, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle turizmde adeta patlama yaşadıklarını söyledi.

Bütün insanların bu bölgeyi ziyaret edeceğine inandığını ifade eden Beyazgül, "Göbeklitepe ile ilgili bir monolit Birleşmiş Milletler'de sergilenecek. Bununla insanlığın dikkati Şanlıurfa'ya çekildi. Pandemiden önce baktığımızda hedefimiz 1 milyonun üzeriydi. Şimdiki beklentimiz ise 3 milyon turist ağırlamak. İnanıyorum ki bunu başaracağız." dedi.

Şanlıurfa'nın sadece tarihi mekanlarıyla değil, gastronomisi, lezzetleri, müziği ve kültürüyle de önemli bir merkez haline geldiğini dile getiren Beyazgül, misafirlerin şehrin bu çok önemli değerlerini görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Beyazgül, Kurban Bayramı'nda turist sayısının daha da artacağına inandığını vurguladı.

Turist rehberi talepleri arttı

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle bölgede turizm alanında yoğunluk yaşandığını belirtti.

Bölgede çok sayıda seyahat acentesinin rezervasyon yaptığını dile getiren Çoban, "Birçok seyahat acentesi bizi arayarak turist rehberi talep etmeye başladı. Gün geçtikçe talepler artıyor. Nisan ve mayısta gelemeyen insanlarımız bölgemize gelmek için programlar yapmaya başladı." diye konuştu.

Çoban, özellikle Karadeniz Bölgesi'nden kenti ziyaret için yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da otellerde boş yer olmaması nedeniyle o yıl gelemeyen binlerce kişinin bu ziyareti 2020 yılına ertelediğini, fakat salgından dolayı geçen sene de gelemediklerini aktardı.

Kademeli normalleşmeyle insanların Göbeklitepe'yi ve yakın bir zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığının duyurduğu Karahantepe'yi görmek istediğini ifade eden Çoban, "2019 yılında Şanlıurfa turist sayısında rekor kırmıştı. Geceleme sayısında 1 milyon 250 bine ulaşmıştı. Aralık ayına kadar bu sayının üzerinde misafir ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan gelen ziyaretçilerden İpek İlhan, Mardin, Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik mekanları görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki güzelliklerden çok etkilendiğini vurgulayan İlhan, "Türkiye'nin her bölgesi güzel fakat Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güzelliği çok farklı. Bölgeye her geldiğimde farklı mekanları keşfediyorum. Bugün Viranşehir ilçesindeki Eyyüp Nebi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Göbeklitepe'ye geldik. Çok etkilendim buradaki gizemden. İnsanı başka dünyalara götürüyor." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Servet Akbaba ise kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle daha önce erteledikleri seyahat planlarını hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme