Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
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Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Güncel

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu

ŞANLIURFA - Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide korona virüs nedeniyle mesafeli bir şekilde namaz eda edildi. Namaz sonrası camide Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlar ibadetlerinin ardından Balıklıgöl'ü de gezerek dua etti.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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