"Peygamberler şehri" Kovid-19 sonrası misafirlerini bekliyor
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"Peygamberler şehri" Kovid-19 sonrası misafirlerini bekliyor

"Peygamberler şehri" olarak da anılan, 2019'da "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde "altın dönemini" yaşayan Şanlıurfa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında açılacak turizm sezonunda misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

26.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:18

"Peygamberler şehri" olarak da anılan, 2019'da "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde "altın dönemini" yaşayan Şanlıurfa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında açılacak turizm sezonunda misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tadıyor.

Geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan, 1 milyon 100 bini konaklamalı 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, dünyada etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle bir süre misafirlerinden uzak kaldı.

Salgında normalleşme adımlarının atılmasının ardından kentteki oteller, konuk evleri, restoranlar gereken hijyen tedbirleri almak ve personelini eğitmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Milyonlarca insanın rağbet edeceği yerlerin başında Şanlıurfa var"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin her turizm sezonunu dolu dolu yaşayan illerin başında geldiğini belirterek, gelen turist sayısında her yıl artış yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele ettiğini ve normalleşme sürecinin adımlarının atıldığını aktaran Vali Erin, şöyle devam etti:

"Bu Kovid-19 tehlikesinin yavaşlaması ve ortadan kalkmasıyla birlikte peygamberler kenti olmanın yarattığı cazibe bir hareketlilik sağlayacak. Tarih ve kültür turizmine meraklı olan milyonlarca insanın rağbet edeceği en başta gelen yerlerden bir tanesi Şanlıurfa. Çünkü, Göbeklitepe, Hazreti İbrahim, Hazreti Eyyüp sadece Şanlıurfa'da var. Urfa ile özdeşleşmiş olan inanç turizmi noktasında önemli değerler burada var. Bu anlamda artan talebe karşılık yatak kapasitesinde sıkıntı vardı, geçen yıl geceleme sayılarında ve günübirlik ziyaretçi sayılarındaki artışla özel sektör yatırımları da hareketlenmeye başladı."

Erin, kentteki yatak kapasitesinin artırılması için Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamulaştırılan, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından restorasyonları yapılarak yeniden hayat bulan 58 Meydanı'ndaki 11 tarihi konağın da turizme kazandırıldığını belirterek, bir kamu kuruluşu olan VE Hotels Şanlıurfa'nın 75 oda ve 150 yataklı olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Kovid-19'a yönelik tedbirlerin ihmal edilmeden alınması gerektiğini vurgulayan Vali Erin, bu konuda dikkatli ve özenli olunmasını istedi.

İşletmeler yeni döneme hazırlanıyor

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da kentteki turizmin haziran ayıyla birlikte hareketlenmesini ve ağustos ayında üst noktaya ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Turizm sezonunun başlamasıyla turistlerin hem inanç hem de kültür turizminin önemli noktalarından olan Şanlıurfa'ya geleceklerine inandığını ifade eden Çoban, "Turizm işletmeleri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlara uygun olarak kendilerini hazırlıyorlar." dedi.

Çoban, nisan ve mayıs ayında yapılmış rezervasyonların büyük oranda sonbahar dönemine aktarıldığını bildirerek, bu dönemde de kentte turizm yoğunluğunun süreceğini sözlerine ekledi.

Kentte hizmet veren bir otelin genel koordinatörü Ömer Faruk Karınca da turizm işletmelerinin misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için Kovid-19'la ilgili gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Acentelerin de normalleşme süreciyle beraber yeni turizm paketleri hazırladıklarını ve kendileriyle de görüştüklerini anlatan Karınca, hava ulaşımının başlamasıyla sektörde hareketliliğin yaşanacağını ifade etti.

'Peygamberler şehri' Kovid-19 sonrası misafirlerini bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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