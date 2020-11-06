'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması başvuruları başladı
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'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması başvuruları başladı

06.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:17
'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması başvuruları başladı

Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması düzenleneceği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması düzenleneceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada yarışmanın Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacağı kaydedildi. 4 Aralığa kadar başvuruların alınacağının belirtildiği açıklamada yarışmaya dereceye giren öğrencilerin ise altın ile ödüllendirilecekleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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