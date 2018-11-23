Peygamberimiz ve Gençlik" Semineri Düzenlendi

Peygamberimiz ve Gençlik" Semineri Düzenlendi

Dinar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu seminer verildi.

Peygamberimiz ve Gençlik

Dinar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu seminer verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dinar Şükrü Bayrakçı Kız İmam Hatip Lisesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi.

Dinar Müftüsü Şahin Yaşar, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, haftaya ilişkin bilgiler verdi.

Dazkırı Müftüsü İbrahim Geren'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, öğrenciler tarafından da şiirler okundu.

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