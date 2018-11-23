Peygamberimiz ve Gençlik" Semineri Düzenlendi
Dinar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu seminer verildi.
Dinar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu seminer verildi.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dinar Şükrü Bayrakçı Kız İmam Hatip Lisesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi.
Dinar Müftüsü Şahin Yaşar, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, haftaya ilişkin bilgiler verdi.
Dazkırı Müftüsü İbrahim Geren'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, öğrenciler tarafından da şiirler okundu.